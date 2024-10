Kaspersky Home Security difende tutta la famiglia dalle minacce digitali

Nel variegato panorama di antivirus online, Kaspersky Home Security si distingue come una delle soluzioni più affidabili per difendersi dalle minacce digitali. Questo servizio è stato progettato per proteggere la tua famiglia da malware, ransomware e altre forme di attacchi del web, garantendo una navigazione sicura e la protezione dei dati personali. Un software sinonimo di affidabilità, inoltre in questo momento puoi acquistarlo con uno sconto fino al 60%.

Con Kaspersky Home Security gli hacker fanno meno paura

Kaspersky offre diversi piani, adattabili alle esigenze di ogni famiglia. Il più economico è il piano Standard, che si concentra su una protezione essenziale, con inclusi antivirus in tempo reale, sicurezza per la navigazione web, anti-phishing e protezione per i pagamenti online. Costa 19,99€ per il primo anno con uno sconto del 42%.

Il piano Plus, invece, oltre a quanto offerto da quello Standard, aggiunge al pacchetto una VPN illimitata e veloce, il password manager e il controllo delle fughe di dati. Il suo prezzo è di 29,99€ per il primo anno con uno sconto del 45%.

Infine, abbiamo il piano Premium, che include funzionalità avanzate extra come protezione dell’identità, controllo e rimozione virus da parte di esperti, assistenza IT remota e Safe Kids (ovvero il controllo parentale) gratis per un anno. Viene venduto al costo di 34,99€ per il primo anno, con uno sconto del 56%.

Ogni soluzione offre aggiornamenti regolari per garantire la massima efficienza e controllo sulla tua privacy. E mette a disposizione la possibilità di usufruire di una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per maggiori dettagli, visita il sito di Kaspersky.