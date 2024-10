Norton 360 Advanced: con 3,75€/mese hai antivirus, VPN e password manager

Norton 360 Advanced è la versione più completa della gamma di prodotti Norton 360, progettata per garantire una protezione completa per tutta la famiglia durante la navigazione online. Tra le funzionalità che Norton 360 Advanced mette a disposizione, abbiamo un tris davvero niente male: antivirus tra i migliori in commercio, VPN e password manager. Al momento, è possibile attivare l’abbonamento annuale con uno sconto del 66%, pagando solo 3,75 euro al mese.

Perchè Norton 360 Advanced è uno dei migliori software online

L’esperienza pluriennale di Norton nel settore della sicurezza informatica si riflette nell’efficacia del suo antivirus, in grado di bloccare minacce nuove ed esistenti in tempo reale, garantendo così la massima protezione dei dati personali durante la navigazione.

Con Norton 360 Advanced, fino a dieci dispositivi possono beneficiare di una protezione avanzata, che include strumenti per la privacy online e la sorveglianza del Dark Web. Tra le funzionalità premium, sono presenti il monitoraggio dei social media e il supporto per il recupero in caso di furto d’identità.

In aggiunta, la VPN assicura che l’attività online degli utenti rimanga privata e protetta da tracciamenti, grazie a una connessione crittografata che tutela i dati sensibili. Un altro strumento incluso dentro Norton 360 Advanced è il password manager, che consente di generare password complesse e di custodirle in un unico spazio sicuro e inaccessibile da parte di terzi.

Ottimo anche il backup nel cloud, che permette di archiviare in modo sicuro file e documenti importanti, proteggendoli da eventuali attacchi ransomware, guasti hardware o furti di dispositivi.

L’abbonamento a Norton 360 Advanced, disponibile a 3,75 euro al mese per 12 mesi, può essere attivato direttamente dal sito ufficiale Norton approfittando dello sconto del 66% attualmente in corso.