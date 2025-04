La VPN che cerchi al prezzo che vuoi: NordVPN, -73%+mesi gratis

È in corso la promozione di NordVPN che propone uno sconto del 73% e 3 mesi extra gratis con l’attivazione di un abbonamento biennale. L’occasione è ghiotta per allungare le mani su quella che può essere definita come una vera e proprio suite dedicata alla cybersecurity. Se non ti riterrai soddisfatto del servizio o della sua qualità, potrai richiedere un rimborso completo della cifra spesa entro 30 giorni.

La nuova offerta di NordVPN è da attivare subito

A cosa serve? Innanzitutto, con una Virtual Private Network mantieni i tuoi dati personali sempre al sicuro, durante ogni attività online, grazie alla crittografia avanzata che si occupa di proteggere ogni informazioni trasmessa e ricevuta. Inoltre, grazie alla possibilità di ottenere un indirizzo IP localizzato in qualsiasi paese del mondo, puoi aggirare le censure e i blocchi territoriali che impediscono la fruizione di alcuni contenuti ed evitare qualsiasi forma di tracciamento e profilazione, a vantaggio della privacy. Per saperne di più in merito alle tante funzionalità incluse fai un salto sulle pagine del sito ufficiale.

All’interno del pacchetto all-in-one c’è anche la tecnologia Threat Protection che si occupa di filtrare il traffico veicolato da server DNS ritenuti pericolosi, per bloccare le pubblicità e i domini potenzialmente dannosi, come quelli sfruttati per diffondere i malware. Un solo account può essere configurato su 10 dispositivi in contemporanea: smartphone, tablet, computer, televisori e molto alto ancora.

Ricapitolando: con l’offerta di oggi puoi attivare l’abbonamento biennale a NordVPN con il 73% di sconto rispetto al listino e ottenendo 3 mesi extra gratis con accesso completo al servizio. Vale a dire che, da qui al luglio 2027, potrai navigare in modo sicuro e protetto. La spesa finale per il piano Base è ridotta a soli 3,09 euro al mese.