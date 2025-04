Naviga senza nessuno che ti osservi con Norton Antitrack, ora in sconto del 20%

Con Norton AntiTrack, puoi finalmente dire basta al tracciamento indiscreto. Questo software ti consente di navigare anonimamente, impedendo che le aziende raccolgano dati su di te e ti profilino senza il tuo consenso. Con un semplice clic, nascondi la tua impronta digitale, proteggendo la tua identità su ogni sito web.

Ogni giorno, mentre esplori il web, le tue informazioni vengono raccolte senza che tu lo sappia. I dati delle tue attività online sono sfruttati per inviarti messaggi pubblicitari personalizzati e contenuti che influenzano le tue decisioni online.

Se dunque vuoi proteggere la tua privacy online e non vuoi che le tue attività vengano tracciate, Norton AntiTrack è davvero un’ottima opzione. Con un sconto del 20%, puoi ottenere questo potente strumento a 39,99€ per il primo anno. Ma perché è un’ottima risorsa per la salvaguardia della propria identità? Scopriamolo.

Con Norton Antitrack addio al tracciamento online: come funziona

Norton AntiTrack va oltre la semplice cancellazione dei cookie. Blocca attivamente i tracker che tentano di raccogliere informazioni su di te, mantenendo il tuo comportamento online completamente privato. Il software è anche estremamente rapido e non rallenta la tua connessione, a differenza di altri strumenti simili che possono limitare la tua esperienza di navigazione.

Una delle funzionalità più avanzate di questo tool è la protezione della tua e-mail. Con questo strumento, puoi creare alias e-mail illimitati per impedire che i tracker nascosti possano raccogliere dati sensibili. Tutto questo senza dover cambiare fornitore di e-mail. Inoltre, grazie alla dashboard dedicata, puoi monitorare in tempo reale i tentativi di tracciamento e vedere come Norton AntiTrack sta migliorando la tua privacy online.

Non lasciare che le aziende continuino a monitorare ogni tuo passo. Approfitta subito della promozione con il 20% di sconto su Norton AntiTrack e proteggi la tua privacy online. Visita il sito ufficiale per ottenere questo software a solo 39,99€ per il primo anno.