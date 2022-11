Attacco a Medibank: dati sugli aborti finiti nel Dark Web

Ogni attacco informatico è di per sé condannabile. Alcuni, però, sono macchiati da un’onta ulteriore, per le modalità di esecuzione e per le conseguenze a cui portano. È il caso dell’azione che, alcuni mesi fa, ha colpito l’australiana Medibank, una società attiva nell’ambito sanitario. I suoi sistemi sono stati compromessi da un ransomware. I responsabili, dopo aver visto rifiutata la richiesta di pagare un riscatto pari a 10 milioni di dollari, hanno iniziato nei giorni scorsi a diffondere dati sensibili sui pazienti.

Online i dati dei pazienti dopo l’attacco a Medibank

La violazione è stata attribuita dai ricercatori a un gruppo identificato come BlogXX, ritenuto vicino alla ben nota gang REvil. Ora ha preso il via la pubblicazione sul Dark Web intere cartelle cliniche. I documenti includono dettagli, tra le altre cose, a proposito di aborti, dipendenze e problemi alimentari. Sono incluse informazioni a proposito dei diretti interessati come indirizzo di residenza, numero di passaporto e telefono.

L’impatto sulla privacy, come si può immaginare, è enorme. Medibank ha già reso noto di essere disponibile a fornire il supporto necessario a coloro colpiti dall’evento, in collaborazione con le autorità australiane. Gli inquirenti sono già al lavoro per risalire ai responsabili e assicurarli alla giustizia.

