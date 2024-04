Vuoi essere sicuro online? Usa PrivateVPN: in offerta a 2€ al mese

Minacce informatiche, malware e hacker fanno sempre più paura. Per proteggersi, oltre a un buon antivirus. è necessario dotarsi di un altro utilissimo strumento: una VPN. Tra i provider più interessanti c’è PrivateVPN, l’unico che ti offre politica no-log, sei connessioni simultanee con IP unico e crittografia 2048 bit con AES-256 a soli 2,08 euro al mese. La promozione in corso, infatti, ti permette di risparmiare l’85% sul piano annuale, con 24 mesi extra inclusi.

Ecco cosa ti offre PrivateVPN

L’efficacia di PrivateVPN è racchiusa nelle sue funzionalità. Dalla politica zero log dei dati che garantisce massima privacy degli utenti, in conformità con le leggi svedesi, alla protezione dalle fughe IPv6 in caso di improvvisa disconnessione dalla VPN, fino alla crittografia di livello militare a 2048 bit con AES-256 e la disponibilità di server in 63 Paesi diversi.

Tutto ciò assicura un’esperienza online senza interruzioni, con accesso a contenuti – anche bloccati geograficamente – in tutto il mondo. Inoltre, PrivateVPN offre la possibilità di connettersi fino a sei dispositivi contemporaneamente, ciascuno con un indirizzo IP unico, assicurando una protezione completa per tutta la tua famiglia o il tuo team di lavoro.

Non solo PrivateVPN offre un servizio di alta qualità, ma fornisce anche un supporto completo diretto dai suoi sviluppatori, garantendo assistenza tempestiva e competente per qualsiasi problema tu possa incontrare.

Attivare PrivateVPN? Semplice e veloce: abbonati online al piano annuale, in offerta a soli 2,08 euro al mese con 24 mesi aggiuntivi, scarica e installa l’applicazione adatta al dispositivo in uso e collegati a uno dei server disponibili. E se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del servizio, Il provider offre una garanzia di rimborso totale entro 30 giorni dall’acquisto, senza alcuna domanda.