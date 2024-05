Come installare una VPN su Xbox e PlayStation: soddisfatti o rimborsati

Lo sapevi che puoi sfruttare tutte le caratteristiche vincenti di ottimizzazione e sicurezza di una VPN su Xbox e PlayStation? In pratica, esiste un modo per riuscire a ottenere tutte le sue funzionalità sulla tua console preferita. Così ti assicuri una connessione dati veloce e stabile oltre che una protezione avanzata della tua privacy e identità digitale. Scegli NordVPN, in offerta speciale.

L’offerta di oggi ti permette di avere il 73% di sconto sul prezzo di abbonamento di 2 anni con 3 mesi extra e una Gift Card per le tue avventure fino a 50 euro. Niente male vero? Ora è ancora più bello mettere in sicurezza le tue console di gioco e tutti i dispositivi in tuo possesso. Approfitta subito di questa occasione incredibile.

Forse in questo momento ti stai chiedendo perché dovresti usare una VPN su Xbox e PlayStation. Prima di tutto perché la tua console la utilizzi non solo per giocare ai tuoi videogiochi, ma anche per navigare e trasmettere in streaming. Quindi hai bisogno di sicurezza e ottimizzazione.

VPN per Xbox e PlayStation: perché e come installarla

La tua VPN per Xbox e PlayStation ti sta aspettando. Scegli NordVPN, in offerta speciale. Con il 73% di sconto, 3 mesi extra e 1 Gift Card per le tue avventure è un vero e proprio regalo. I motivi per installarla sulla tua console sono 6:

ottimizza la tua esperienza di navigazione e connessione online; raggiunge velocità ottimali per il gaming; rende la tua console un server multimediale in totale sicurezza; impedisce la condivisione dei tuoi dati con app di terze parti e curiosi del web; ti permette di giocare con i tuoi amici in tutto il mondo collegandosi a server di gaming VPN in altri paesi; protegge il tuo dispositivo contro attacchi DDoS.

Sfrutta NordVPN su Xbox e PlayStation semplicemente impostando una connessione VPN sul tuo router. Verifica che quello in tuo possesso sia compatibile, ma tranquillo che la maggior parte lo è. Poi collega la tua console alla rete WiFi e il gioco è fatto.