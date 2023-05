Attenzione a questi box Android, contengono malware e sono pericolosi

I set-top box Android sono dispositivi molto apprezzati, molto diffusi sugli e-Commerce di tutto il mondo.

Questi prodotti sempre più presenti nelle nostre case, però, in molti casi presentano un lato nascosto alquanto inquietante. Alcuni produttori del settore come AllWinner e RockChip, infatti a quanto pare hanno diffuso sul mercato dei box con malware precaricati.

Tali modelli, caratterizzati da un prezzo alquanto basso e da ottime recensioni online, avrebbero firmware infettati. Dopo una prima scoperta, relativa al box AllWinner T95, sono stati rivelati altri molti prodotti (tra cui AllWinner T95Max, RockChip X12 Plus e RockChip X88 Pro 10) che presentavano una condizione simile.

Una situazione preoccupante, che dimostra come le minacce informatiche siano una realtà sempre più concreta.

Allarme box Android con firmware infetto: come evitare problemi anche sugli altri device

In questo contesto così difficile da decifrare, la prudenza non è più sufficiente.

Se questi box Android rappresentano un’eccezione, a livello di smartphone e computer le minacce sono costanti e, peggio ancora, alquanto mutevoli.

McAfee Total Protection, in questo senso, rappresenta una delle poche certezze per chiunque navighi online. Stiamo parlando di una suite di sicurezza pluripremiata, con più di 500 milioni di utenti protetti ogni giorno.

Lo strumento di scansione e rilevamento malware è il cuore pulsante della suite, che però risulta ricca anche di altre soluzioni efficaci.

La VPN integrata, per esempio, risulta ideale nel delicato contesto di privacy e anonimato online. Il gestore delle password, dal canto suo, risulta essere una soluzione indispensabile per creare parole d’accesso robuste e memorizzarle in maniera del tutto sicura.

L’ampia compatibilità (Windows, macOS, iOS e Android) e un team di assistenza qualificato e disponibile, sono altri plus legati a McAfee Total Protection da non sottovalutare.

E il prezzo?

Grazie all’attuale sconto di 65 euro è possibile ottenere tutta la protezione di McAfee per soli 49,95 euro all’anno: un prezzo davvero contenuto, visto quanto offerto dalla suite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.