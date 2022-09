Attenzione a questi errori che potresti fare con il tuo antivirus

Gli antivirus sono, ormai da anni, praticamente d’obbligo su qualunque tipo di dispositivo elettronico.

Nonostante le tante funzionalità però, è bene capire come questi software avanzati vanno anche gestiti nel modo giusto, onde evitare di limitare la fruibilità del computer/smartphone in cui stanno funzionando, senza però abbassare la guardia rispetto a malware e minacce simili.

A livello pratico dunque, esistono alcuni errori ricorrenti particolarmente comuni tra l’utenza.

Il primo è quello di affidarsi a un antivirus poco affidabile. Non è raro infatti che, gli utenti meno smaliziati, cadano direttamente tra le mani dei criminali informatici scaricando software che sono in realtà essi stessi dei malware.

Gli hacker, sanno bene come l’attrattiva di un antivirus gratuito possa essere utile per attirare chi non conosce alcuni dei brand più famosi dell’ambiente. Scegliere un’azienda affermata nel settore, dunque, può essere un ottimo punto di partenza.

Scegli l’antivirus giusto e fai attenzione a come lo stai usando

L’abito non fa il monaco. Dunque, non basta il nome di un file d’installazione a determinare ciò che si sta realmente installando sul computer.

In questo contesto, un errore diffuso, è quello di scaricare gli installer da fonti non ufficiali: se ciò avviene, con grande probabilità, si andrà ad installare qualcosa di molto pericoloso per la macchina in uso.

Un altro errore è considerare che un singolo antivirus sia sufficiente a proteggere da qualunque minaccia. Se è vero che una suite di alto livello offre adeguata protezione, nuovi pericoli sono sempre dietro l’angolo.

In tal senso, abbinare al software di protezione anche una VPN e un firewall può essere una protezione aggiuntiva da non sottovalutare.

Altro consiglio da non sottovalutare è quello di effettuare, quando possibile, gli aggiornamenti appena disponibili. Un antivirus non aggiornato infatti, perde gran parte della sua efficacia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.