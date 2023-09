Attiva la fibra di Aruba da 19€ e ottieni 70% di sconto su Aruba Drive

Se sei alla ricerca di una connessione Internet veloce, affidabile e conveniente, Aruba Fibra è la soluzione perfetta per te. Con un’offerta imperdibile che parte da soli 19,89 euro al mese per sei mesi e zero costi di attivazione, Aruba Fibra ti offre la possibilità di navigare sul web ad altissima velocità senza svuotare il tuo portafoglio. Inoltre, c’è una promozione speciale in corso che ti permette di ottenere il 70% di sconto su Aruba Drive quando attivi Aruba Fibra.

Fibra velocissima a casa tua: ecco i piani Aruba Fibra

Aruba Fibra è una connessione FTTH (Fiber To The Home): ciò significa che la fibra ottica arriva direttamente a casa tua. Questo garantisce velocità incredibili, con download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps. Niente più attese frustranti per i video in buffering o i download lenti. Con Aruba Fibra, potrai goderti lo streaming senza interruzioni e giocare online senza problemi.

Aruba ti offre la flessibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze. Puoi optare per l’offerta solo fibra o scegliere l’offerta completa che include un router Wi-Fi di alta qualità e chiamate nazionali illimitate. Quindi, se stai cercando una soluzione completa per la tua connessione Internet, Aruba Fibra è qui per te.

Dai un’occhiata ai piani in promozione di Aruba Fibra:

Fibra Aruba All-in Promo a 19,89 euro al mese per sei mesi

Include router e chiamate nazionali illimitate

e Nessun costo di attivazione o migrazione

o migrazione Possibilità di uscire quando vuoi con un costo di 20 euro

Metti la fibra in pausa con Stop&Go

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Router Wi-Fi incluso

Chiamate nazionali illimitate incluse

Fibra Aruba Promo a 22,47 euro al mese per 24 mesi

Scegli i servizi aggiuntivi che preferisci

Solo 22,47 € al mese per 24 mesi

per Nessun costo di attivazione o migrazione

o migrazione Possibilità di uscire quando vuoi con un costo di 20 euro

Metti la fibra in pausa con Stop&Go

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Attivare Aruba Fibra è semplicissimo:

Completa l’acquisto in pochi minuti, verifica la copertura e scopri la migliore tecnologia disponibile Gestisci l’attivazione con il tuo smartphone. Aruba fisserà un appuntamento quando ti è più comodo Apri la porta al tecnico incaricato. Con il router Wi-Fi a noleggio, la configurazione è inclusa Inizia a navigare con la fibra fino a 1 Gbps: goditi lo streaming e gioca senza interruzioni

Attivando Aruba Fibra, otterrai anche uno sconto del 70% su Aruba Drive. Questo ti permette di avere uno spazio illimitato per archiviare e condividere i tuoi file. Questa promozione è valida fino al 30 ottobre 2023, quindi se sei interessato non perdere l’occasione e attiva la tua fibra ottica ultraveloce oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.