Sony INZONE M3 al nuovo minimo storico su Amazon: SCONTO OLTRE AL 50%

Scopri Sony INZONE M3 ora che può essere acquistato a una cifra molto più vantaggiosa grazie alla Amazon Gaming Week e vivi esperienze di gioco coinvolgenti sia con PC, sia con PlayStation 5 tramite un unico monitor da gaming di alta qualità. Per poco tempo potrai aggiudicartelo con uno sconto superiore al 50% sul portale di e-commerce statunitense, è il nuovo minimo storico ufficiale!

Le caratteristiche del monitor Sony INZONE M3

Il pannello del Sony INZONE M3, monitor dotato di una base di appoggio il cui design ricorda in tutto e per tutto la console PS5, è un IPS Full HD da 27 pollici di diagonale con copertura 99% sRGB e supporto alla tecnologia HDR, tempo di risposta di 1 ms e frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz per godersi qualsiasi videogioco alla massima fluidità, utile specialmente per i titoli Esport.

Pensato per il gaming con PC e PlayStation 5, ottiene anche tecnologie all’avanguardia come NVIDIA G-SYNC e VRR (standard HDMI 2.1), oltre all’Auto HDR Tone Mapping per ottimizzare le impostazioni a seconda del contenuto multimediale riprodotto su console. Potrai poi massimizzare la tua esperienza di gioco con INZONE HUB, software dedicato su PC, e controllare fino a due computer con un solo set di tastiera, mouse e cuffie grazie allo switch KVM integrato.

Il prezzo finale da pagare è pari a 299 euro, un calo del 25% rispetto al minimo storico più recente, del 27% rispetto al prezzo mediano, e del 57% rispetto al prezzo base fissato dal produttore. La consegna viene effettuata a costo zero, il pagamento può essere completato a rate e, dulcis in fundo, nella mail di acquisto verrà consegnato anche un buono del 33% per PC Game Pass.