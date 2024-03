Attiva Sky TV e Netflix per avere anche Sky Cinema e Paramount+ GRATIS

Il pacchetto Intrattenimento Plus è una delle offerte più vantaggiose per avere Sky e Netflix insieme ad un prezzo super: solo 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Adesso però questa offerta migliora ulteriormente perché attivandola hai anche diritto di aggiungere, allo stesso prezzo, Sky Cinema con Paramount+: per una montagna di intrattenimento a cui potrai accedere direttamente dal tuo decoder Sky Q.

Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+: tutto insieme a 19,90 euro

Parliamo di un pacchetto di intrattenimento davvero incredibile che ti permette di avere accesso, innanzitutto, a tutti i contenuti inclusi in Sky TV come programmi televisivi e serie TV originali HBO, insieme al piano base di Netflix: il tutto in alta definizione e senza interruzioni pubblicitarie.

La grande novità è però la possibilità di aggiungere gratis anche il pacchetto Sky Cinema con Paramount+: in questo modo arricchirai ulteriormente la tua esperienza di visione mantenendo lo stesso prezzo, aggiungendo tutto il grande cinema di Sky e i contenuti tra serie TV e film offerti dalla piattaforma di streaming.

Tutto quello che devi fare quindi è attivare la promo Intrattenimento Plus: in fase di acquisto ricordati di aggiungere Sky Cinema con Paramount+. Non ti costeranno niente: pagherai per 18 mesi sempre 19,90 euro invece di 44 euro. Più conveniente di così è impossibile.