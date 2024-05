Grey's Anatomy 20: le nuove puntate sono in streaming su Disney+

Lo scorso 25 aprile ha segnato l’atteso debutto della ventesima stagione di Grey’s Anatomy su Disney+. Questo appuntamento adesso si ripete ogni giovedì, fino al prossimo 11 luglio, quando tutti e dieci gli episodi completeranno la stagione. Se non sei abbonato è il momento migliore per farlo perché scegliendo un piano di abbonamento annuale Standard o Premium potrai risparmiare 2 mesi sul prezzo finale.

Grey’s Anatomy 20 in streaming su Disney+

I nuovi episodi sono già carichi di emozioni e colpi di scena e solo a luglio scopriremo dove gli showrunner decideranno di dirigere la storia di uno dei medical drama più amati e conosciuti di sempre.

Naturalmente, la tua chiave di accesso alla ventesima stagione di Grey’s Anatomy è Disney+. Come ti anticipavamo in apertura, se non sei abbonato puoi farlo attraverso i piani Standard e Premium annuali così da risparmiare due mesi sul prezzo del tuo abbonamento. Quali sono le differenze?

Con il piano Premium, potrai godere della massima qualità video fino a 4K UHD e HDR, supporto Dolby Atmos, streaming senza pubblicità e la possibilità di scaricare contenuti su un massimo di 10 dispositivi. Il piano Standard rappresenta un’opzione più economica, che offre una qualità video fino a Full HD 1080p. In entrambi i casi, comunque, puoi goderti fino a 4 riproduzioni simultanee (2 per Standard, 4 per Premium).

Insomma, non ti rimane che scegliere l’opzione più adatta alle tue esigenze, abbonarti e iniziare subito a guardare Grey’s Anatomy e tutto l’immenso catalogo di Disney+.