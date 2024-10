Gli Anelli del Potere 2: guarda il finale di stagione in streaming

Si intitola Ombra e fiamma l’ottavo e ultimo episodio della seconda stagione de Gli Anelli del Potere, la serie ambientata nell’universo tolkeniano de Il Signore degli Anelli: lo puoi vedere in streaming su Prime Video. È il grande finale, per una produzione che ha tenuto incollati allo schermo milioni di appassionati. Tutto ciò che hai bisogno per vederlo è un abbonamento Prime (attiva subito i 30 giorni di prova gratis).

Guarda il finale di stagione de Gli Anelli del Potere 2

Creata da J. D. Payne e Patrick McKay, prodotta da Amazon MGM Studios, la serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo ovvero migliaia di anni prima degli eventi raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. La trama copre i principali eventi di quell’epoca, dalla forgiatura degli Anelli del Potere all’ascesa dell’Oscuro Signore Sauron, fino alla caduta del regno insulare di Númenor e all’ultima alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. Non anticipiamo altro per non inciampare in spoiler: guardalo sul tuo dispositivo.

Tutti gli episodi delle due stagioni sono sulla piattaforma, pronti per una maratona che ti porterà in un mondo fantasy caratterizzato da battaglie epiche, intrecci e tradimenti. Se hai amato i film de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, non perdere la serie Gli Anelli del Potere, per conoscere cosa ha dato il via all’avventura di Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas e Gollum.

