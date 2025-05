Audible: narrazione AI per la produzione ai audiolibri

Audible ha annunciato una significativa espansione della sua libreria grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La nota piattaforma di proprietà di Amazon sta infatti attingendo alla tecnologia di narrazione AI per creare molti più audiolibri.

Audible: tecnologia di narrazione AI per creare più audiolibri

Andando più in dettaglio, Audible ha sviluppato la propria tecnologia di produzione AI, combinando la sua esperienza con l’intelligenza artificiale di Amazon. Gli editori che intendo trasformare i propri libri di testo in libri audio possono adesso scegliere tra due opzioni: un servizio tramite cui l’azienda gestisce l’intero processo dall’inizio alla fine, oppure un’opzione self-service per dirigere personalmente produzione utilizzando la tecnologia AI.

Il sistema AI offre attualmente una selezione crescente di oltre 100 voci generate dall’IA, disponibili in Inglese, Spagnolo, Francese e Italiano e includono anche diversi accenti e scelte dialettali. Gli editori che producono titoli in questo modo beneficeranno altresì degli aggiornamenti della tecnologia vocale man mano che saranno introdotti miglioramenti nel tempo.

Per il futuro, inoltre, Audible si sta preparando a implementare le funzionalità di traduzione dell’IA in versione beta a partire dal 2025. L’intento è quello di aiutare gli editori a tradurre i loro audiolibri per gli ascoltatori in diversi paesi. Le lingue inizialmente supportate per la traduzione saranno Inglese, Spagnolo, Francese, Italian e Tedesco. Ci saranno diverse opzioni per la traduzione: tradurre prima il libro di testo, poi narrarlo (con una voce umana o di intelligenza artificiale), oppure un’opzione da discorso a discorso che cerca di mantenere la voce e lo stile del narratore originale, ma nella nuova lingua. Gli editori potranno pure essere affiancati da professionisti del linguaggio umano per rivedere le traduzioni al fine di una maggiore accuratezza e sfumature culturali.