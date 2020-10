Audible regala un buono sconto di 5 euro ai nuovi iscritti

Lettori appassionati, o meglio ascoltatori appassionati, oggi Amazon propone un’offerta per l’abbonamento ad Audible da non lasciarsi sfuggire. Per chi non lo sapesse, Audible è un piattaforma proprietaria di Amazon che offre un catalogo davvero smisurato di audiolibri, letti dagli autori o dalle grandi voci del doppiaggio e della recitazione italiana come Francesco Pannofino, Pino Insegno o Alba Rohrwacher.

Audiolibri: Amazon Audible in offerta a 7,99 euro al mese con in regalo 5 euro di buono sconto

Nel dettaglio oggi Amazon propone un anno di abbonamento ad Audible scontato del 20%. Con soli 7,99 euro al mese avremo accesso ad oltre 60.000 audiolibri. Tuttavia uno dei grandi vantaggi del servizio è che non saremo vincolati ai 12 mesi di abbonamento, ma potremo disdire in qualsiasi momento. Inoltre non sarà necessaria una connessione ad internet per ascoltare gli audiolibri. È possibile scaricare i nostri libri preferiti direttamente su smartphone o tablet ed ascoltarli offline ovunque e in qualsiasi momento. Infine i primi 30 giorni saranno gratuiti e potremo decidere senza alcuna spesa, se rinnovare l’abbonamento al prezzo proposto o disdirlo subito.

Solo per i clienti prime inoltre, Amazon offre un buono di 5 euro da utilizzare sull’intero catalogo del negozio per la prima sottoscrizione. È possibile aderire all’offerta direttamente da questo link per ottenere 12 mesi di Audible a soli 7,99 euro al mese. A seguito del dodicesimo rinnovo, il servizio continuerà a rinnovarsi per 9,99 euro al mese.