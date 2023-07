Audio 3D che ti SPEDISCE nei tuoi giochi: Sony Pulse 3D scontatissime

Non limitare a usare le cuffie del telefono quando giochi alla PlayStation perchè puoi godere di un’esperienza ancora più unica. Non puoi assolutamente perdere le Cuffie Pulse 3D Wireless di PlayStation, il prodotto che con la tua console fa una combo unica.

Non farti scappare questa offerta che trovi ora su Amazon, infatti puoi averle a soli 79,99€ grazie allo sconto del 20%. Non è fantastico? Affrettati prima che la promozione termini o il prodotto vada in esaurimento scorte.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime le riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Un audio spettacolare per una console straordinaria con le Pulse 3D targate PlayStation

Non c’è niente di meglio che godersi i momenti liberi con la tua console immergendoti nei tuoi titoli preferiti. Non sempre però, il tuo impianto audio riesce a regalarti l’emozione dell’avventura come possono fare un paio di cuffie. Per questo Sony ha creato le Pulse 3D Wireless, appositamente progettate per offrirti un suono di qualità superiore che ti farà sentire al centro dell’azione con un audio tridimensionale super coinvolgente. Potrai percepire ogni minimo dettaglio del gioco, dagli effetti sonori ai dialoghi, trasportandoti in un mondo di gioco completamente nuovo e coinvolgente.

Grazie al loro design ergonomico si adattano perfettamente alla forma della tua testa, garantendo comfort durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre dispongono di un doppio microfono nascosto per poter comunicare con i tuoi amici durante le partite online.

La batteria ha invece un’autonomia di 12 ore, ottima anche per le partite più impegnative e lunghe.

Per usarle devi collegare l’adattatore wireless alla console ed è fatta. In questo modo avrai una libertà di movimento senza limiti, evitando fastidiosi cavi che possono ostacolare il tuo gioco.

Ti faccio sapere, infine, che queste cuffie sono compatibili sia con PlayStation 4 che PlayStation 5, ma anche computer Windows e macOS.

Affrettati per non perdere questa offerta straordinaria e corri su Amazon per acquistare le Cuffie Pulse 3D Wireless a 79,99€ grazie allo sconto del 20%.

Con Amazon Prime hai spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.