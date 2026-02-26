Audio potente per 32 ore e impermeabili: JBL Wave Beam a prezzo shock

Dato che di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in circolazione e non è sempre semplice scegliere quello più adatto alle proprie esigenze abbiamo deciso di segnalarti questa occasione. Oggi puoi mettere nel tuo carrello di Amazon i JBL Wave Beam a soli 38 euro, invece che 79,99 euro.

Con lo sconto del 52% dunque puoi risparmiare circa 42 euro sul totale e ti porti a casa degli auricolari wireless davvero eccellenti. Sono piccoli e comodi, offrono un’autonomia bella grande, sono impermeabili e ovviamente garantiscono un audio di qualità JBL, che non si discute.

JBL Wave Beam: la migliore promozione della categoria

Gli auricolari wireless JBL Wave Beam a questa cifra sono indubbiamente la migliore promozione nella categoria e dunque non sono da farseli scappare. Come dicevamo offrono un design compatto e leggero con inserti in silicone che si adattano alle orecchie, e comandi touch posti su ogni auricolare per gestire la musica, le chiamate e il volume.

Offrono un audio spettacolare grazie a driver dinamici da 8 mm che enfatizzano le frequenze basse senza sacrificare gli alti e i medi. Godono inoltre di microfoni interni che capitano la tua voce e la restituiscono al meglio. Hanno la certificazione di grado IP54 per resistere all’acqua e alla polvere consentendoti quindi di usarli anche mentre fai attività sportive. Ultima cosa, non per importanza, la batteria che è in grado di durare per 8 ore con una singola ricarica e 32 ore grazie alla custodia. Inoltre con appena 10 minuti di ricarica avrai altre 2 ore di ascolto.

Ci sarebbero altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e l’offerta potrebbe scadere a momenti. Perciò vola su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave Beam a soli 38 euro, invece che 79,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.