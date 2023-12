Aumenta la velocità Internet con VPN a meno di 3€ al mese

Vuoi aumentare la velocità del tuo internet? Grazie a una buona VPN è possibile farlo e con meno di 3 euro al mese. Attiva subito NordVPN, oggi in offerta a partire da soli 2,99 euro al mese. Questa soluzione non solo è economica, ma è anche definitiva ed efficace al 100%. Infatti, con oltre 5900 server di proprietà, NordVPN fornisce sempre e ovunque una larghezza di banda illimitata.

In altre parole, puoi godere di una connessione dati sempre stabile e fluida anche quando le condizioni non sono le migliori. Ad esempio, in determinate fasce orarie il traffico dati è più intenso, limitando così la velocità di navigazione e download oltre che penalizzando lo streaming e il gaming. Di contro, grazie a questa corsia preferenziale, fornita dai suoi server, hai sempre la priorità su tutto.

Pensa anche ai vari provider che, per diversi motivi scritti a contratto a caratteri minuscoli, possono limitare la velocità di connessione dei loro utenti. Inconsapevolmente sei anche tu una “vittima” del sistema. Nondimeno, con questa VPN ottieni un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti che restituiscono la privacy necessaria affinché gli operatori telefonici non riescano a registrare quello che fai con la loro connessione.

VPN per navigare online: riappropriati della giusta velocità

Con una buona VPN installata sui tuoi dispositivi puoi riappropriarti della giusta velocità di connessione. Attivando NordVPN da soli 2,99 euro al mese, navighi online con maggiore rapidità e ottieni un’ottimizzazione generale della tua connessione dati. Infatti, oltre a questi benefici – sicuramente interessanti e soddisfacenti – tutti i tuoi dati vengono incanalati in un tunnel criptato.

Il risultato è una connessione dati crittografata per essere anonima a tutti. Ogni informazione, in entrata e in uscita, viene quindi resa illeggibile da chiunque. Questo non è solo un vantaggio in termini di sicurezza e privacy, ma evita che gli ISP si facciano i tuoi affari modificando così la velocità di navigazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.