Auricolari Bluetooth 5.3 per SONORITÀ avanzata e 4 microfoni HD (19€)

Un paio di Auricolari Bluetooth 5.3 che paghi poco ma quanto sono spaziali? Non hanno un marchio conosciuto alle spalle ma ti basta leggere ciò di cui sono capaci per capire che non gli manca niente. Vuoi spendere poco ma avere un paio di wearable d’eccezione? Eccotele servite.

Su Amazon sono disponibili con uno sconto del 67%. Fossi in te mi collegherei al volo e completerei l’acquisto con un click perché per soli 19,99€ sono un affare.

Con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Auricolari Bluetooth 5.3 per allenarti, telefonare e una quotidianità super

Sono semplicissimi nell’aspetto ma ciò che stupisce è quello che trovi al loro interno. Visto che il marchio non investe in super pubblicità che vedi in televisione, è capace di rendere il prezzo così ottimo. Questi Auricolari Bluetooth 5.3 sono quelli da scegliere se vuoi avere funzioni avanzate senza spendere un patrimonio intero!

Le indossi e capisci al volo di che pasta sono fatti con audio di prima qualità a cui viene abbinata la cancellazione del rumore. Hai sentito bene: ti isoli dai rumori esterni e non ti distrai neanche un secondo. Conta che sono presenti anche 4 microfoni HD per poter parlare ore e ore al telefono senza mai doverti ripetere.

Hai a disposizione i controlli touch per una gestione immediata, un sistema stabile e impermeabile per usarli anche quando ti alleni e un’autonomia complessiva di 40 ore. La custodia di ricarica, inoltre, ha un display LED che ti tiene aggiornato sulla carica residua.

Ovviamente si possono collegare sia a dispositivi Android che iOS altrimenti a cosa ti serve il Bluetooth avanzato?

Collegati su Amazon dove questo sconto del 64% va preso al volo. Acquista i tuoi Auricolari Bluetooth 5.3 a soli 19,99€ con un click.

