Auricolari impermeabili con 100 ore di autonomia ad un prezzo incredibile

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari TWS (True Wireless Stereo), ma vuoi anche un’autonomia invidiabile, allora abbiamo ciò che fa per te. Stiamo parlando degli auricolari Anker Soundcore Life Dot 2, un accessorio di altissima qualità da tutti i punti di vista, con un’autonomia di addirittura 100 ore, oggi proposto con un ottimo sconto.

Auricolari True Wireless impermeabili Soundcore Life Dot 2: caratteristiche tecniche

Si tratta naturalmente di auricolari in ear, pensati soprattutto per lo sport. La forma degli auricolari insieme alle ali in silicone, infatti, garantiscono una stabilità eccellente. Non manca inoltre la certificazione IPX5 che li rende resistenti a sudore e pioggia, utilizzabili perfino sotto la doccia. Per quanto riguarda la qualità audio, Soundcore ha raggiunto livelli davvero incredibili se si pensa al prezzo dei suoi prodotti. Driver dinamici a triplo strato offrono medi e alti cristallini, mentre la tecnologia BassUp garantisce bassi profondi e potenti, ma non invasivi. Buono anche il doppio microfono per ogni auricolare, 4 in totale, con cancellazione del rumore che fornisce buone prestazioni in chiamata. Naturalmente gli auricolari possono essere utilizzati singolarmente, in modo da prolungarne l’autonomia.

Parlando proprio di autonomia, Soundcore riserva una sorpresa decisamente gradita. 100 ore complessive di riproduzione grazie ad una custodia di ricarica maggiorata. Questa si presenta poco più alta rispetto ai modelli tradizionali, ma rimane estremamente compatta facile da trasportare anche in tasca. Ottima la ricarica rapida che in soli 10 minuti fornisce ben 1,5 ore di autonomia. All’interno della scatola inoltre è presente una dotazione davvero impressionante. Le coppie di gommini per il canale auricolare sono ben 5 nelle misure XS, S, M, L e XL a cui si affiancano le 3 coppie di AirWings. Queste ultime sono alette in silicone estremamente morbido e flessibile, che gonfiandosi quando indossate si adattano comodamente alla forma dell’orecchio. Insomma, che vogliate ascoltare la musica in treno, piuttosto che durante una corsa o al mare, le Soundcore Life Dot 2 sono un alleato davvero eccezionale.

Grazie ad un’offerta a tempo, è possibile acquistare gli auricolari a soli 39,99 euro su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo di listino, per un risparmio di ben 20 euro.