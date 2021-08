Se preferisci gli auricolari col filo, scegli questi (offerta lampo)

Oggigiorno è più raro vedere qualcuno che utilizza auricolari col filo che non quelli wireless, eppure, qualcuno ancora li preferisce: non si rischia di perderli e non devono essere ricaricati. Se fai parte di questa schiera, dai uno sguardo a questa offerta lampo su Amazon che permette di acquistare il modello Veenax M6 a prezzo scontato.

Veenax M6: auricolari in-ear con filo in offerta lampo

Si tratta di cuffie in-ear dotate di jack audio da 3,5 mm e dunque universali. Le recensioni lasciate da chi ha già avuto modo di metterli alla prova li promuovono con un rating pari a 4,2/5 stelle. Per tutte le informazioni di stampo tecnico puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi gli auricolari Veenax M6 possono essere tuoi al prezzo di soli 8,32 euro invece di 13,99 euro (sconto 41%) approfittando di un'offerta lampo valida per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. Per gli abbonati Prime c'è la spedizione gratuita e immediata, gestita direttamente da Amazon.