Uno dei migliori dispositivi della sua categoria, Xiaomi Mi TV Stick, è acquistabile oggi in forte sconto su eBay. È ciò che ti serve per trasformare la tua TV in una Smart TV. Approfittando di questo codice coupon può essere tuo con un forte sconto, risparmiando oltre 16 euro.

Occasione eBay: super sconto su Xiaomi Mi TV Stick

Tutto ciò che devi fare è inserirlo nella porta HDMI del televisore, connetterlo alla rete WiFi di casa ed è subito pronto per lo streaming da Netflix, Prime Video, Infinity, Rai Play, Spotify, YouTube, YouTube Music, DAZN, Disney+ e da tutte le altre più importanti piattaforme. In dotazione il telecomando con microfono con supporto all'Assistente Google per l'esecuzione dei comandi vocali. Per qualsiasi altra informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare Xiaomi Mi TV Stick al prezzo di soli 33,82 euro invece di 49,99 euro come da listino: tutto ciò che devi fare è andare su eBay e digitare il codice MIDAYSAGO21 alla conferma dell'ordine. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita. Il prodotto si trova in Italia e l'affidabilità del venditore è garantita dalle migliaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti.