Zaina porta PC con porta USB e AUX a soli 14,99€

Siete alla ricerca di un comodo e resistente zaino per trasportare appunti, libri, ma anche tablet e laptop? Su Amazon è disponibile un'interessante offerta dell'estate che riguarda proprio uno degli zaini più venduti sulla piattaforma di e-commerce che passa dal prezzo di 29,99 euro a 18,99 euro e poi subisce un ulteriore ribasso del 21% che porta il prezzo finale a soli 14,99 euro.

Zaino XQXA a soli 14,99 euro: caratteristiche principali

Stiamo parlando dello zaino della XQXA che presenta una comoda porta USB integrata utile per ricaricare i vostri device semplicemente inserendo un powerbank all'interno dello zaino. A tal proposito è anche presenza un comodo foro per inserire il jack delle cuffie per viaggiare e muoversi comodamente senza pericolo di grovigli.

Questo zaino è stato studiato appositamente per trasportare laptop da 15,6 pollici massimo e tablet grazie a delle ampie tasche dotate anche di cerniere antifurto. Sul retro è presente anche una comoda tasca antifurto per proteggere i documenti o altri oggetti di valore. L'innovativo design del bilanciamento del peso vi fa sentire il 20% – 25% in meno di peso effettivo e l'ergonomia degli spallacci imbottiti regolabili offrono un comfort di trasporto incredibile anche nel lungo periodo per un lungo periodo.

Infine questo zaino è realizzato in tessuto Oxford resistente all'acqua, antigraffio e antistrappo e in microfibra traspirante e resistente all'usura. Può essere vostro in meno di 48 ore lavorative a soli 14,99 euro grazie allo sconto Amazon sul prezzo di listino.