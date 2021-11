Auricolari Onido Power-Twins: a questo prezzo non c'è di meglio!

Se cerchi un buon paio di auricolari Bluetooth, al prezzo più basso possibile, abbiamo la soluzione che fa per te. Si tratta degli Onido Power-Twins un paio di auricolari TWS dal rapporto qualità/prezzo incredibile, con un suono discreto e un’autonomia decisamente interessante, a soli 10,99 euro.

Auricolari Bluetooth Onido Power-Twins: caratteristiche tecniche

Il design delle cuffie Onido è decisamente compatto grazie ad una custodia di ricarica cilindrica a scorrimento particolarmente pratica. Sia la custodia che gli auricolari, in questo caso, presentano una colorazione completamente nera. Sulla parte posteriore è presente una piccola parete touch che offre praticamente tutte le possibilità di controllo: tracce, chiamate, volume e assistenti vocali Google Assistant e Siri. Le cuffie, quindi, sono perfettamente compatibili sia con sistemi iOS che Android. Ottimo il modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un’associazione immediata con il dispositivo, così come immediato è l’accoppiamento tra auricolare destro e sinistro. Si tratta, infatti, di auricolari TWS, ovvero con un suono stereo reale.

Essendo cuffie in-ear, non mancano gli adattatori di tre diverse misure in modo da risultare confortevoli per ogni tipo di orecchio. Come premesso, però, il punto di forza di queste cuffie è l’autonomia ed il relativo power bank da ben 1200mAh. Ogni auricolare offre una durata di 4 ore di riproduzione, mentre il power bank effettua circa 4 cicli completi di ricarica, per un’autonomia complessiva di ben 20 ore. Decisamente comoda la presenza del display LED su uno dei lati della custodia, che consente di verificare in tempo reale la carica residua. La ricarica, infine, avviene tramite cavo micro USB, naturalmente contenuto in confezione. Sostanzialmente un prodotto senza enormi pretese, ma dall’ottima qualità rapportata al prezzo, soprattutto considerando la capacità della batteria.

Le Onido Power-Twins sono disponibili su Amazon a soli 10,99 euro per la versione nera e 11,99 euro per la variante argento.