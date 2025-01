Auricolari Sony WF-1000XM5: maxi offerta di Amazon (-41%)

Sconto da non perdere su Amazon attivo su questi auricolari wireless Sony WF-1000XM5 che puoi acquistare a soli 187,99 euro invece di 319 grazie ad un’offerta del 41%. Hai anche la spedizione Prime e la possibilità di scegliere il pagamento rateizzato al checkout.

Sony WF-1000XM5: le caratteristiche degli auricolari wireless

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 nascono per offrirti la miglior esperienza sonora possibile abbinata al miglior sistema di cancellazione del rumore sul mercato, perfetto per immergerti completamente in ciò che stai ascoltando.

La qualità del suono è garantita dal nuovo Dynamic Driver X, che regala bassi profondi, voci cristalline e dettagli sorprendenti. Potrai apprezzare anche il supporto per l’audio ad alta risoluzione e tecnologie come il DSEE Extreme, studiato per migliorare ogni brano che stai ascoltando. Molto interessanti anche al tecnologia Precise Voice Pickup e i sensori di conduzione ossea che assicurano chiamate nitidissime.

Questi auricolari sono piccoli, leggeri ed ergonomici assicurando il massimo comfort: il design si adatta perfettamente al tuo orecchio mentre i nuovi cuscinetti per l’isolamento del rumore, disponibili in varie. misure, sono pensati per una vestibilità impeccabile anche per diverse ore di ascolto.

La batteria dura fino a 24 ore (8 ore per gli auricolari e altre 16 nella custodia) con una ricarica velocissima che in soli 3 minuti ti assicura un’ora di ascolto. Gli auricolari sono compatibili con iOS, Android, Windows e MacOS e offrono anche la funzione Multipoint, per collegarti a due dispositivi contemporaneamente senza interruzioni.

Il mix perfetto tra tecnologia, comfort e qualità audio: acquista adesso gli auricolari Sony WF-1000XM5 con il 41% di sconto.