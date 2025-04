OPPO Enco Buds2 Pro: SCONTO 62% sugli auricolari wireless

Fino a 38 ore di autonomia con la custodia di ricarica, cancellazione del rumore con doppio microfono e AI, connettività Bluetooth 5.3 binaurale per ridurre la latenza e design con certificazione IP55 per la resistenza all’acqua e al sudore, particolarmente utile durante l’attività fisica. Non è ancora abbastanza? Oggi c’è anche lo sconto del 62% di Amazon che rende OPPO Enco Buds2 Pro un’occasione da cogliere al volo se stai cercando i tuoi nuovi auricolari wireless.

Auricolari wireless: OPPO Enco Buds2 Pro a -62%

Non ci sono compromessi in termini di qualità audio, grazie alla presenza di driver ultra-large da 12,4 mm che riproducono in modo impeccabile ogni frequenza, a partire dai bassi più profondi. Inoltre, i controlli touch laterali ti permettono di gestire l’esperienza di ascolto in un istante, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratis assicurata entro un paio di giorni al massimo. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, che aggiunge inoltre la possibilità di provare per 60 giorni senza spese il servizio Audible per gli audiolibri.

È la scelta giusta per la musica, per i podcast e per qualsiasi altra tipologia di contenuti multimediali, così come per le telefonate e per lo streaming. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, come si può notare da queste immagini. Lo sconto del 62% rispetto al listino è applicato in automatico: approfittane per acquistare gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro al prezzo di soli 19 euro, un vero affare. Sono già oltre 10.400 le recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, con un voto assegnato medio pari a 4,4/5.