Auricolari sportivi con 11 ore di musica e doppio sconto Amazon

Se ami ascoltare la musica mentre fai sport, non perdere questa offerta lampo su Amazon: gli auricolari sportivi truefree F1 sono disponibili a soli 39 euro invece di 45,99. In più, puoi applicare un coupon del 10% in pagina e risparmiare ulteriormente. Affrettati, l’offerta scade tra poche ore.

Gli auricolari sportivi truefree F1 sono cuffie Bluetooth open-ear con microfono a cancellazione del rumore ENC. Questo significa che non coprono il canale uditivo, ma trasmettono il suono attraverso la conduzione dell’aria. In questo modo, puoi goderti il tuo audio preferito senza rinunciare alla consapevolezza ambientale e alla sicurezza.

Auricolari sportivi in offerta Amazon: da non perdere

Questi speciali auricolari sono dotati di un sensore Bluetooth 5.3 avanzato, che offre una connessione veloce, stabile ed efficiente. Puoi collegare fino a due device contemporaneamente e passare facilmente tra le chiamate e la musica. Gli auricolari hanno anche 5 pulsanti integrati per controllare il volume, la riproduzione e le chiamate.

Gli auricolari sportivi truefree F1 hanno un design leggero e confortevole, con un archetto regolabile e una base in gomma morbida. Sono resistenti all’acqua e al sudore, ideali per gli allenamenti e la corsa. La batteria integrata offre fino a 11 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica.

La qualità del suono è eccellente, grazie al driver super large da 16,2 mm e alla tecnologia brevettata per il miglioramento dei bassi. Il suono è chiaro, potente e bilanciato, adatto a tutti i generi musicali.

Acquista ora gli auricolari sportivi truefree F1 a soli 39 euro su Amazon e applica il coupon del 10% per risparmiare ancora di più. Il prezzo finale sarà di soli 35,10 euro.

