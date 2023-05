Auricolari TWS sport: 90H di autonomia, stanno andando a RUBA (25€)

Se ti piace andare a correre o allenarti con la tua musica preferita mi auguro che tu non stia usando delle cuffiette con cavo. Immagino quanto possano essere scomode visto che ti devi muovere sempre. Proprio in questo caso degli auricolari TWS ossia Bluetooth non possono che tornarti utili. Non vuoi spendere tanto? E dove sta il problema quando hai questo modello in super offerta su Amazon.

Il ribasso del 63% te le fa acquistare a prezzo stracciato ma fai in fretta perché stanno terminando. Collegati per farli diventare tuoi a soli 25,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Prime.

Auricolari TWS da 90 ore di autonomia: eccezionali

Questi auricolari sono comodissimi perché non solo hanno tutto ciò di cui hai bisogno ma sono caratterizzati da un design che sfida la gravita. È impossibile che cadano dalle orecchie una volta che li metti su visto che sono dotati di alette super comode e confortevoli.

Con audio sopra le righe grazie ai driver di ultima generazione e ai bassi profondi, ti isoli dal mondo e pompi la musica che più ti mette carica durante la tua corsa o i tuoi circuiti. Naturalmente le puoi utilizzare anche al di fuori degli orari di allenamento, non incontri alcun problema.

Con certificazione di impermeabilità, batteria che dura letteralmente 90 ore grazie alla custodia di ricarica e microfoni HD per intrattenerti anche in telefonate, non hai niente se non il massimo delle performance.

Insomma, ti servono un paio di auricolari TWS? Collegati su Amazon dove questa offerta lampo sta facendo faville e acquista al più presto le tue wearable sportive a soli 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.