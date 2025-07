Auricolari wireless: Apple domina, ma ancora per poco

Il mercato globale degli auricolari wireless è attualmente dominato in maniera indiscussa e ben consolidata da anni da Apple, con i suoi AirPods, e così dovrebbe continuare per tutti il 2025, ma per il prossimo anno le cose sono destinate a cambiare, almeno secondo il più recente report di Counterpoint.

Auricolari wireless: gli AirPods di Apple dominano, ma le cose cambieranno

La previsione delinea un aumento del 3% anno su anno delle spedizioni globali di unità per il 2025, segnalando una transizione dalla rapida crescita a una fase più matura per la categoria.

Apple è destinata a rimanere il marchio leader per fatturato e riconoscimento del marchio, ma il report suggerisce che la crescita del volume sarà guidata da modelli a basso prezzo inferiore a 50 dollari da altri marchi, dai mercati emergenti e dalla domanda di sostituzione.

Counterpoint ritiene che Apple continua ad avere successo grazie all’introduzione degli AirPods Pro 3, che dovrebbero ottenere una forte domanda tra gli utenti, ma a causa del prezzo relativamente elevato rispetto ai concorrenti è improbabile che guidino la crescita. “Un aumento più evidente del volume è previsto intorno al 2027, quando verranno rilasciati gli AirPods standard e una nuova versione con ANC”, ha aggiunto Counterpoint.

Viene altresì osservato che, sebbene Apple resti praticamente irraggiungibile nel segmento premium, la sua crescita del volume unitario è sempre più minacciata da marchi orientati al valore come Xiaomi e JBL, i quali si prevede registreranno una crescita delle spedizioni a due cifre anno su anno nel 2025.

Counterpoint sottolinea inoltre che il mercato degli auricolari wireless allo stato attuale rispecchia la traiettoria del settore degli smartphone, con cicli di sostituzione che si allungano e con la domanda sempre più legata alle caratteristiche dell’ecosistema e alle dinamiche dei prezzi regionali.