Mercato auricolari: Apple domina con AirPods

Stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da Canalys, il mercato degli auricolari risulta essere in forte calo. C’è però un dato positivo, almeno per Apple, i suoi AirPods vanno decisamente bene.

Mercato auricolari: gli AirPods Pro 2 dominano

Andando più nello specifico, nell’ultimo trimestre del 2022 le spedizioni relative al mercato audio sono calate del 26% a 112,1 milioni di unità, con gli auricolari wirelwss crollati del 36%. Anche i TWS hanno subito dei cali, del 26% con 79,5 milioni di unità spedite. Prendendo in considerazione i dati relativi all’intero 2022, però, il calo pare essere più contenuto, con 287,7 milioni di unità spedite e una riduzione delle spedizioni del 2%.

Per quel che concerne Apple, l’azienda ha riportato una contrazione del 30% su base annua, grazie all’ottimo andamento dei suoi auricolari. La “mela morsicata”, dunque, resta leader del settore, in special modo grazie agli AirPods Pro di seconda generazione che sono stati presentati a settembre scorso e che costituiscono il 63% delle spedizioni totali di AirPods. Durante l’intero 2022, invece, Apple ha spedito 91,4 milioni di dispositivi TWS e ha guadagnato il 31,8% delle quote di mercato.

A seguire c’è poi Samsung, che nel Q4 2022 ha registrato una contrazione del 24% e del 10% sull’intero anno. Al terzo posto c’è Xiaomi, con spedizioni ridotte del 49% nell’ultimo trimestre e del 34% in tutto il 2022.

In quarta posizione è presente boAt, che riesce a concludere l’anno con un complessivo incremento del 52% e una quota di mercato del 4,4%, dopodiché c’è Skullcandy, la quale ha registrato un aumento delle spedizioni dell’11% e ottenuto uno share del 3%.

In merito all’andamento dei prezzi, emerge che i dispositivi TWS compresi tra i 200 e i 299 dollari sono aumentati del 44%. I prodotti più economici rappresentano invece il 53,1% delle spedizioni totali.

