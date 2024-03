Gli auricolari wireless Marshall a -50€ sono IMPERDIBILI

Il marchio è garanzia di qualità assoluta nel campo dei dispositivi audio: lo sconto di 50 euro (-39%) proposto oggi da Amazon su Marshall Minor III li rende un’occasione imperdibile per chi cerca auricolari true wireless di qualità assoluta da dedicare all’ascolto della musica, dei podcast, alle chiamate ecc. La Festa delle Offerte di Primavera terminerà entro mezzanotte: non perdere l’occasione di approfittare delle promozioni sull’e-commerce.

Marshall Minor III: gli auricolari true wireless definitivi

La connessione allo smartphone (o al tablet, al computer e ad altri device) avviene attraverso la tecnologia Bluetooth 5.2 così da garantire una latenza minima e bassi consumi. Si può inoltre contare sulla certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua. Il design è in-ear, progettato per risultare ergonomico. L’autonomia arriva a 25 ore grazie alla custodia in dotazione che funziona anche da powerbank per la ricarica. Le migliaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterli alla prova li promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle. Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di dare uno sguardo alla scheda del prodotto.

Grazie alle promozione di oggi puoi acquistare gli auricolari true wireless Marshall Minor III al prezzo finale di soli 79 euro, invece di 129 euro come da listino con un forte risparmio. Lo sconto di 50 euro (-39%) è applicato in automatico da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita in un solo giorno.

Le lancette dell’orologio stanno correndo. Hai ancora poche ore per unirti alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. L’evento chiuderà i battenti a mezzanotte. Vai su amazon.it/springdealdays e scopri l’affare perfetto per te.