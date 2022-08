Autenticazione a 2 fattori & VPN: perché è così importante?

L’autenticazione a 2 fattori è un espediente in ottica sicurezza informatica tanto semplice come concetto quanto funzionale.

Di fatto, in questo modo, per accedere a un servizio o a un’app non viene utilizzata solo la classica password, ma a questa si affianca anche un altro canale di verifica (SMS, chiamata telefonica o posta elettronica).

Come è facile intuire, questa soluzione si rivela essenziale in svariati ambiti e, sotto questo punto di vista, le VPN non fanno eccezione. Per rendere il proprio account sicuro in tutto e per tutto dunque, accedere all’app con un sistema 2FA può essere molto più importante di quanto si possa pensare.

Sfortunatamente, non sono molti i provider che offrono questa modalità di log.

Surfshark: l’autenticazione a 2 fattori è solo uno dei tanti vantaggi di questo servizio

Questo tipo di protezione è uno dei segni che contraddistinguono Surfshark, una VPN che ha raccolto un gran numero di consensi durante gli ultimi anni.

Al sistema di 2FA utilizzato per accedere all’app, va poi aggiunta la possibilità di utilizzare un singolo account con tutti i dispositivi desiderati, siano essi piattaforme come PC Windows, macOS, Linux, iOS, Android o quant’altro.

L’integrazione di uno strumento per il blocco di annunci e malware conosciuto come CleanWeb, particolarmente apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Questo strumento è coadiuvato dall’interessante tool per eliminare i pop-up, che rende ancora più sicura la navigazione online.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta un’altra certezza proposta dal provider. Il tutto per un livello di sicurezza e performance elevate che rendono Surfshark una delle VPN preferite dagli internauti.

A rendere ancora più interessante la piattaforma poi, vi è l’attuale sconto: sottoscrivendo un abbonamento biennale infatti, è possibile ottenere l’82% di sconto per ottenere tutta la protezione di Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.