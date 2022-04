Autobus elettrici: 300 milioni per la produzione

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il decreto che permette alle aziende del settore di richiedere incentivi per la produzione di autobus elettrici. I fondi disponibili ammontano a 300 milioni di euro (250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in corso9, come previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture. Le domande potranno essere presentate a partire dal 26 aprile.

Autobus elettrici per la mobilità sostenibile

L’investimento 5.3 della misura M2C2 del PNRR prevede il “graduale rimpiazzo di autobus e mezzi di trasporto pubblici con nuovi veicoli meno inquinanti, in particolare veicoli elettrici“. L’obiettivo è quindi incentivare la trasformazione tecnologica della filiera produttiva con agevolazioni alle imprese che operano nel settore attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo.

I 300 milioni di euro serviranno per gli investimenti in ricerca e sviluppo di componentistica innovativa da impiegare nella “costruzione e assemblaggio di mezzi di trasporto su gomma moderni, sicuri e ecologicamente sostenibili“. La partecipazione è subordinata al rispetto di determinati requisiti. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 26 aprile.

Questi sono i principali obiettivi che dovranno essere raggiunti con i progetti:

ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica

sviluppo e produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti

creazione e/o ottimizzazione di filiere industriali per la produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico, e sviluppo e industrializzazione di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico, di sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti, il dialogo bus-terra

sviluppo, standardizzazione e industrializzazione di sistemi di ricarica, nonché sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici

Lo sportello online per la presentazione delle domande verrà gestito da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: