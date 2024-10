Automattic ha chiesto l'8% delle entrate a WP Engine

Continua lo scontro tra Automattic e WP Engine. L’azienda che gestisce WordPress.com ha pubblicato l’accordo proposto alla software house texana per l’uso dei marchi registrati (WordPress e WooCommerce). Nel documento si legge che era stato chiesto il pagamento di una royalty pari all’8% delle entrate mensili.

Offerta non più valida

Nell’ultimo aggiornamento sulla vicenda, Automattic sottolinea che la richiesta era stata fatta verbalmente prima dell’intervento del CEO Matt Mullenweg alla conferenza WordCamp US 2024. Le condizioni della proposta di accordo erano stata inviata per iscritto il 20 settembre.

Per ottenere la licenza d’uso dei marchi WordPress e WooCommerce era stata chiesta a WP Engine una royalty dell’8% da pagare in base all’entrate lorde mensili o in forma di salario dei dipendenti che lavorano sulle funzionalità principali di WordPress. WP Engine non doveva inoltre effettuare il forking o modificare il software di Automattic.

La durata dell’accordo era 7 anni con rinnovo automatico per ogni anno successivo (se non veniva comunicata l’intenzione di non rinnovarlo). WP Engine non ha ovviamente accettato, inviando una lettera “cease-and-desist” ad Automattic (che ha risposto con una simile lettera, prima di bloccare l’accesso alle risorse di WordPress.org).

In ogni caso, come specificato oggi, l’offerta non è più valida, quindi è quasi certo che lo scontro proseguirà in tribunale. Nel frattempo, WP Engine ha creato un repository per i plugin. Ciò permette installazione e aggiornamento senza accedere a WordPress.org.