Avast Antivirus Business: paghi 2 anni di servizio, ottieni il terzo gratis!

State cercando un ottimo antivirus per il vostro computer, o per tutti i dispositivi della vostra azienda? Il colosso Avast ha la soluzione perfetta per voi, ovvero il pacchetto Business Antivirus Pro di nuova generazione. Non solo in questi giorni è disponibile con un prezzo tagliato, ma c’è un’offerta aggiuntiva. Con l’acquisto dell’abbonamento per due anni otterrete un terzo anno completamente gratis! Il prezzo? Soltanto 63,13 Euro complessivi.

Avast Business Antivirus Pro: prendi 3, paghi 2!

Il nome Avast è senza ombra di dubbio uno tra i migliori in ambito sicurezza. Si tratta di uno dei fornitori di antivirus più noti sul mercato, in particolare a causa dell’efficienza e affidabilità dei pacchetti proposti. Oltre a fungere da controllore completo del dispositivo su cui è installato, Avast si occupa anche di rimuovere file obsoleti per velocizzarlo.

Nel caso specifico del pacchetto Business Pro, l’antivirus Avast fornisce protezione per server ed endpoint aziendali. Per piccole e medie imprese è una certezza, grazie al suo blocco di minacce avanzate e alla distribuzione della protezione. L’implementazione di tecnologie di machine learning basate sull’analisi proattiva del rilevatore di minacce via cloud, inoltre, consente al database di rimanere aggiornato su tutti gli ultimi grattacapi che stanno attanagliando PC in tutto il mondo, così da agire rapidamente anche contro malware appena divenuti noti.

I pacchetti Avast Business sono ben tre:

La versione base offre il Business Hub per protezione da unica piattaforma e funzionalità di protezione malware a 49,69 Euro per 3 anni (di cui uno in regalo) su unico dispositivo. Acquistando il piano per 5 dispositivi, per esempio, il costo passerà da 325,50 Euro a 231,10 Euro, sempre con un anno in aggiunta gratuita;

offre il Business Hub per protezione da unica piattaforma e funzionalità di protezione malware a 49,69 Euro per 3 anni (di cui uno in regalo) su unico dispositivo. Acquistando il piano per 5 dispositivi, per esempio, il costo passerà da 325,50 Euro a 231,10 Euro, sempre con un anno in aggiunta gratuita; Avast Business Pro costa 63,13 Euro per 3 anni su singolo dispositivo, contro gli 88,92 Euro di listino. In questo caso, al pacchetto viene aggiunta la protezione multilivello dei server;

costa 63,13 Euro per 3 anni su singolo dispositivo, contro gli 88,92 Euro di listino. In questo caso, al pacchetto viene aggiunta la protezione multilivello dei server; Avast Business Pro Plus aggiunge la protezione di privacy e identità nelle reti Wi-Fi pubbliche, e non solo, aumentando il prezzo di circa 13 Euro. Di conseguenza, il pacchetto triennale su singolo dispositivo costa 76,57 Euro anziché 107,84 Euro. Anche in questo caso è possibile selezionare il supporto a più dispositivi. Ad esempio, selezionandone 3 si pagherà 229,70 Euro al posto di 323,52 Euro.

Avast garantisce il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione, e ribadisce che i prezzi citati sopra sono tutti IVA esclusa.