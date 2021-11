Avast Cleanup Premium: pulizia di PC e smartphone al 29% in meno

In contemporanea all’offerta su Avast Antivirus Business, il medesimo produttore propone in sconto Avast Cleanup Premium. Si tratta di una promozione davvero imperdibile per coloro che sono alla ricerca di un software per pulire il PC. Pensate: normalmente costa 44,99 Euro all’anno su singolo PC, ma per i prossimi giorni verrà proposto a 49,99 Euro all’anno con supporto fino a 10 dispositivi!

Avast Cleanup Premium: di cosa si occupa il software?

Avast Cleanup Premium è uno dei programmi migliori sul mercato per l’ottimizzazione del PC e non solo. Vi capita di avere un computer lento a causa di file superflui? Il vostro PC Windows non è performante come una volta? Oppure pensate che il vostro smartphone non sia nelle condizioni migliori? Ebbene, il software Avast si occupa di far tornare i dispositivi in vostro possesso come una volta.

Avast Cleanup Premium interviene rimuovendo l’avvio automatico di altre applicazioni quando si avvia il computer. O ancora, chiude i processi in background e sospende i programmi che rallentano le attività. Importante è il suo ruolo nella rimozione di software preinstallato, il cosiddetto bloatware, ma anche nella pulizia complessiva del PC. Avast Cleanup Premium propone anche funzionalità di manutenzione automatica, rimuovendo continuamente dati inutili generati dal sistema e prevenendo errori del disco rigido e del file system. Insomma, la pulizia a fondo e la sicurezza del PC sono assicurati con questo software!

Come detto precedentemente, Avast Cleanup c’è anche su Mac, Android e iOS e svolge le medesime attività della versione per Windows. Di conseguenza, è particolarmente consigliato l’acquisto del pacchetto per più dispositivi. A 49,99 Euro all’anno anziché 69,99 Euro potrete usare tale programma fino a 10 dispositivi diversi, con tutte le funzioni che offre. Altrimenti, la protezione di un singolo PC costerà 44,99 Euro all’anno al posto di 59,99 Euro. Potrete anche effettuare la prova gratuita per 30 giorni e poi proseguire con l’acquisto, effettuabile con carta di credito o PayPal.