Avast è in super offerta: sicurezza completa con sconto fino al 70%

È il momento giusto per fornire più protezione ai propri dispositivi: bisogna approfittare ora della nuova promozione firmata Avast, che sconta fino al 70% il prezzo dei suoi principali pacchetti di sicurezza.

Si possono scegliere diverse soluzioni per proteggere PC, smartphone e tablet, contenendo la spesa ma senza rinunciare a una difesa efficace contro virus, truffe online e minacce digitali sempre più diffuse. Inoltre, ogni acquisto è coperto dalla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa mettono a disposizione le varie opzioni di Avast.

Non solo antivirus: protezione completa per tutti i dispositivi con Avast

Le soluzioni offerte vanno oltre il classico antivirus e includono strumenti avanzati per difendersi da phishing, truffe via email, SMS fraudolenti e tentativi di accesso remoto ai dispositivi. Tutti i piani sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS, così da poter gestire la sicurezza di più apparecchi tramite un unico account e mantenere sincronizzate le impostazioni su ogni dispositivo.

Scegliendo Avast Premium Security, l’utente ottiene protezione in tempo reale contro malware e ransomware, tool per individuare truffe online, sistemi di controllo della sicurezza delle reti Wi-Fi e funzioni per bloccare siti web pericolosi o pagine di phishing. Sono inoltre inclusi meccanismi che impediscono tentativi di controllo remoto del computer da parte di malintenzionati.

Chi desidera una protezione ancora più ampia può optare per Avast Ultimate, che aggiunge ulteriori strumenti come una VPN integrata per navigare in modo più sicuro e privato, un sistema di ottimizzazione del computer per migliorarne le prestazioni e una soluzione dedicata alla tutela dell’identità digitale contro il tracciamento online.

Grazie allo sconto attualmente disponibile, diventa quindi più semplice dotarsi di un sistema di sicurezza completo, adatto sia all’utilizzo domestico sia a quello professionale. Per maggiori info e per attivare il piano desiderato basta andare sul sito ufficiale di Avast.