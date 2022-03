Avast Premium Security è in offerta a 39,99€ per il primo anno

Avast Premium Security, uno dei programmi antivirus più conosciuti e diffusi in rete, è adesso in offerta a soli 39,99 euro. Lo sconto del 43% applicato sul prezzo di listino permette di avere una licenza per un anno da utilizzare a scelta su 1 PC Windows, Mac o dispositivi iOS e Android.

Nel caso si avesse bisogno di una protezione che vada a coinvolgere fino ad un massimo di 10 device, è in offerta anche questo piano a soli 49,99 euro, contro gli 89,99 solitamente richiesti. In entrambi i casi, prima dell’acquisto è possibile provare gratuitamente il prodotto per 30 giorni.

Avast Premium Security: cosa offre il piano annuale a 39,99 euro

La protezione garantita da Avast Premium Security rispecchia il novero di funzionalità tipico degli antivirus moderni. Abbiamo prima di tutto una navigazione sicura che difenda il PC da tutte le minacce online, inclusi siti web contraffatti e ransomware.

Per assicurare operazioni di home banking e di acquisti online in tutta sicurezza, la tecnologia dell’azienda di Praga esegue la scansione dei portali web per rilevare eventuali rischi per computer e telefoni cellulari. In questo modo, saremo sicuri di poter effettuare le nostre operazioni bancarie in tranquillità.

Ovviamente, viene garantita una protezione dagli attacchi con accesso remoto, sempre più numerosi di questi di tempi. Il discorso vale per qualsiasi dispositivo si utilizzi: l’antivirus Avast si adatta automaticamente al device che utilizzate. Quindi, che siate utenti PC Windows, Mac o vogliate proteggere smartphone e tablet Android o iOS, le misure di protezione saranno riorganizzate per la piattaforma in uso.

L’abbonamento per 1 anno ad Avast Premium Security può quindi essere acquistato al prezzo eccezionale di 39,99 euro, scontato del 43% sul costo originale. Per la protezione multi-dispositivo, che arriva a coprire fino a 10 device diversi, l’offerta è di 49,99 euro, sempre relativa al piano annuale.

È possibile pagare con carta di credito, Paypal e bonifico bancario, con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.