 Avast Premium Security: l'antivirus che blocca il 100% delle minacce
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Avast Premium Security: l'antivirus che blocca il 100% delle minacce

Avast protegge PC, Mac e smartphone da virus, ransomware e phishing. Premium Security da 29,20€/anno o Ultimate da 41,99€: scopri il piano giusto per te.
Avast Premium Security: l'antivirus che blocca il 100% delle minacce
Sicurezza Antivirus
Avast protegge PC, Mac e smartphone da virus, ransomware e phishing. Premium Security da 29,20€/anno o Ultimate da 41,99€: scopri il piano giusto per te.

Pensa a quante cose fai online ogni giorno. Controlli il conto corrente, paghi le bollette, mandi documenti importanti, fai acquisti, accedi ai tuoi profili social, ti connetti al Wi-Fi del bar mentre aspetti il caffè. La tua vita digitale è ricca, comoda e piena di dati preziosi. Ed è esattamente per questo che vale la pena proteggerla con uno strumento all’altezza.Avast è oggi la piattaforma di cybersecurity più usata al mondo: non un semplice antivirus, ma un ecosistema completo che lavora in background, silenzioso e costante, per tenere lontano tutto quello che non dovrebbe avvicinarsi ai tuoi dispositivi.

Funziona su PC, Mac, Android e iPhone con un’unica piattaforma pensata per chi vuole stare tranquillo senza diventare un esperto informatico: blocca i siti di phishing prima che tu li apra, intercetta i ransomware prima che cifrino i tuoi file, ti avvisa se la rete a cui ti stai connettendo è a rischio e usa l’intelligenza artificiale per rilevare le truffe nei messaggi e nelle email prima ancora che tu le legga.

Proteggiti con Avast

Avast: protezione completa per la tua vita digitale

I piani disponibili sono due, pensati per esigenze diverse. Il piano Premium Security è disponibile a partire da 29,20 euro per il primo anno, pari a circa 2,43 euro al mese: protegge fino a 10 dispositivi da virus, malware, ransomware e spyware in tempo reale, con blocco dei siti pericolosi e verifica automatica delle reti Wi-Fi.

Il piano Ultimate, a 41,99 euro per il primo anno, aggiunge SecureLine VPN per navigare in privato, Cleanup Premium per ottimizzare le prestazioni del dispositivo e AntiTrack per bloccare il tracciamento online da parte di aziende e inserzionisti. Entrambi i piani sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS. Attiva subito la tua protezione Avast e naviga online con la serenità che meriti.

Proteggiti con Avast

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Pubblicato il 15 mar 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
15 mar 2026
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