Avast Premium Security: sconto del 44% per il primo anno

Avast Premium Security è uno dei servizi antivirus più completi e acquistati in Italia. Il suo prezzo di listino si è sempre distinto in positivo rispetto ai propri competitor, ma grazie al recente sconto del 44% sul primo anno di utilizzo, ha raggiunto probabilmente un equilibrio perfetto per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. A soli 49,99 euro infatti, ci si porterà a casa una piattaforma di sicurezza compatibile con 10 dispositivi in contemporanea, che essi siano desktop o mobile. Ma vediamo nello specifico cosa sarà in grado di offrire.

Tutti i dispositivi protetti con Avast Premium Security

Partiamo subito col dire che non tutti i servizi di antivirus si preoccupano di sviluppare applicazioni e software compatibili con tutti i tipi di dispositivi. Avast Premium Security però, è tra i pochi in grado di offrire una copertura quasi totale. La stessa piattaforma potrà infatti essere utilizzata su PC Windows, Mac e smartphone e tablet, sia Android che iOS (o iPadOS). Inoltre, tutti potranno essere protetti contemporaneamente (fino ad un massimo di 10 Device) con il solo abbonamento in sconto del 44% per il primo anno.

Oltre ad offrire funzioni di protezione però, Avast Premium Security promette di fare acquisti e completare operazioni bancarie in completa sicurezza, individuare in maniera repentina quali siti Web potrebbero rivelarsi infetti da ransomware o contraffati e anche di impedire agli attacchi hacker di prendere il controllo del proprio dispositivo in utilizzo.

Ovviamente però, non tutti i dispositivi necessitano dello stesso livello di protezione. iPhone e iPad infatti, non necessitano di anti-malware o antivirus e per questo motivo, il software di Avast si concentra maggiormente sulla sicurezza online, garantendo acquisti sicuri ed evitando di connettere il Device a reti Wi-Fi libere o sospette.

Il pericolo risulta essere profondamente diverso quando si parla di PC Windows, Mac e smartphone e tablet Android. Tutti sono infatti parecchio vulnerabili a malware, virus, attacchi informatici e pericoli sul Web. L’utilizzo di Avast Premium Security garantirebbe quindi un livello di sicurezza maggiore, non solo per quanto riguarda la salute degli stessi dispositivi, ma anche per tutti i file e i dati personali conservati in questi ultimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.