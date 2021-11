Avast Premium Security e Ultimate: sconto fino al 71%

La software house di Praga, leader nel settore della sicurezza informatica con oltre 425 milioni di utenti, ha annunciato un'interessante promozione per le suite Avast Premium Security e Ultimate. Grazie alla “cyberofferta speciale” è possibile sottoscrivere l'abbonamento per il primo anno con un risparmio fino al 71%. Gli utenti possono utilizzare i software su un massimo di 10 dispositivi.

Avast Premium Security e Ultimate a 34,99 euro

Avast Premium Security è una suite di sicurezza per Windows, macOS, Android e iOS. Il software include il noto antivirus che garantisce la protezione bloccando in tempo reale ogni tipo di minaccia informatica, tra cui i sempre più diffusi ransomware. Può inoltre rilevare siti contraffatti, bloccare download pericolosi, impedire l'accesso alla webcam e verificare la sicurezza della rete WiFi.

La suite include inoltre un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Non manca il password manager che permette di conservare al sicuro le credenziali di login. Sono inoltre presenti i tool per l'aggiornamento delle app installate e per eliminare in modo definitivo i dati sensibili.

Avast Ultimate aggiunge altri tre utili software. SecureLine VPN permette di navigare in assoluto anonimato, grazie alla possibilità di nascondere il vero indirizzo IP. Cleanup Premium velocizza il computer eliminando i file inutili, mentre AntiTrack impedisce il tracciamento online da parte dei tracker.

È possibile scegliere i piani per un singolo dispositivo, ma l'offerta migliore è quella per 10 dispositivi. L'abbonamento per il primo anno a Premium Security e Ultimate costa solo 34,99 euro, quindi lo sconto è del 61% e 71%, rispettivamente. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni. La promozione scade il 6 dicembre 2021.