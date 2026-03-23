Avast Premium Security e Ultimate a -60%: proteggi i tuoi device

Su internet, opportunità e rischi si equivalgono: per fortuna c’è la soluzione di Avast (la trovi a -60% con questo link) che ti consente di tenere al sicuro i tuoi computer, smartphone e tablet, indipendentemente dal loro sistema operativo. Poter contare su un alleato che allontana le minacce ancora prima che tu te ne possa accorgere è di grande aiuto. L’affidabilità è quella garantita da un marchio leader nel settore degli antivirus.

Lo sconto su Avast Premium Security e Ultimate

Più che un programma o un’app è una vera e propria suite all-in-one per la cybersecurity. Include un assistente che rileva le truffe online, il blocco di ogni malware, la protezione dai ransomware, la verifica delle reti Wi-Fi così da evitare quelle pericolose quando sei in movimento, dei siti web contraffatti e di quelli riconducibili alle campagne di phishing, il filtro per gli attacchi con accesso remoto, una VPN per navigare in modalità anonima cambiando indirizzo IP, uno strumento per ottimizzare le prestazioni e la tutela dell’identità online. Visita il sito ufficiale per saperne di più.

Per quanto riguarda i dispositivi supportati, la compatibilità è prevista per i computer con sistema operativo Windows e macOS oltre che per gli smartphone e i tablet basati sulle piattaforme Android e iOS. Non devi far altro che scegliere la formula che preferisci tra Premium Security e Ultimate, a seconda delle tue esigenze, lo sconto del 60% rispetto al listino è applicato in automatico.

Sono già centinaia di milioni gli utenti che hanno scelto le soluzioni di Avast per tenere al sicuro i loro dispositivi e i loro dati. Fai lo stesso: puoi contare sulla garanzia di rimborso per riottenere la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione se il prodotto non soddisferà le tue aspettative.