 Avast Premium Security e Ultimate a -60%: proteggi i tuoi device
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Avast Premium Security e Ultimate a -60%: proteggi i tuoi device

Con questo link risparmi il 60% sull'acquisto di Avast Premium Security e Avast Ultimate: tieni al sicuro tutti i tuoi dispositivi.
Avast Premium Security e Ultimate a -60%: proteggi i tuoi device
Sicurezza Informatica App e Software
Con questo link risparmi il 60% sull'acquisto di Avast Premium Security e Avast Ultimate: tieni al sicuro tutti i tuoi dispositivi.
Avast

Su internet, opportunità e rischi si equivalgono: per fortuna c’è la soluzione di Avast (la trovi a -60% con questo link) che ti consente di tenere al sicuro i tuoi computer, smartphone e tablet, indipendentemente dal loro sistema operativo. Poter contare su un alleato che allontana le minacce ancora prima che tu te ne possa accorgere è di grande aiuto. L’affidabilità è quella garantita da un marchio leader nel settore degli antivirus.

Risparmia il 60% su Avast

Lo sconto su Avast Premium Security e Ultimate

Più che un programma o un’app è una vera e propria suite all-in-one per la cybersecurity. Include un assistente che rileva le truffe online, il blocco di ogni malware, la protezione dai ransomware, la verifica delle reti Wi-Fi così da evitare quelle pericolose quando sei in movimento, dei siti web contraffatti e di quelli riconducibili alle campagne di phishing, il filtro per gli attacchi con accesso remoto, una VPN per navigare in modalità anonima cambiando indirizzo IP, uno strumento per ottimizzare le prestazioni e la tutela dell’identità online. Visita il sito ufficiale per saperne di più.

Avast Premium Security su computer e smartphone

Per quanto riguarda i dispositivi supportati, la compatibilità è prevista per i computer con sistema operativo Windows e macOS oltre che per gli smartphone e i tablet basati sulle piattaforme Android e iOS. Non devi far altro che scegliere la formula che preferisci tra Premium Security e Ultimate, a seconda delle tue esigenze, lo sconto del 60% rispetto al listino è applicato in automatico.

Risparmia il 60% su Avast

Sono già centinaia di milioni gli utenti che hanno scelto le soluzioni di Avast per tenere al sicuro i loro dispositivi e i loro dati. Fai lo stesso: puoi contare sulla garanzia di rimborso per riottenere la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione se il prodotto non soddisferà le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 mar 2026
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