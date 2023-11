Avast Ultimate: 66% di SCONTO con il Black Friday Amazon

Approfitta subito del Black Friday di Amazon per attivare Avast Ultimate al 66% di sconto! Si tratta di una super offerta vantaggiosa che non puoi farti scappare. A soli 20 euro, invece di 59,99 euro, hai inclusi Avast Premium Security Antivirus, Avast SecureLine VPN e Avast Cleanup. La versione in promozione è quella digitale. Quindi riceverai un codice di attivazione al tuo indirizzo email dopo la conferma dell’ordine.

Avast Ultimate al 66% di sconto: un regalo di Amazon

Al 66% di sconto Avast Ultimate è un vero regalo. Disponibile su Amazon, lo acquisti ed è subito pronto per l’installazione su qualsiasi dispositivo Windows, Mac, Android e iOS. Inclusi nel pacchetto hai:

Avast Premium Security Antivirus : protezione totale contro virus, malware, ransomware, trojan, phishing e molto altro;

: protezione totale contro virus, malware, ransomware, trojan, phishing e molto altro; Avast SecureLine VPN : crittografia di livello superiore per una navigazione anonima online;

: crittografia di livello superiore per una navigazione anonima online; Avast Cleanup Premium: ottimizzazione del dispositivo che cancella tutti i file spazzatura.

Acquista subito la licenza di 1 anno a soli 20 euro, invece di 59,99 euro. Sfrutta l’ultimo giorno di Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.