Avast Ultimate: molto più di un Antivirus, oggi a soli 20€

Scegli Avast Ultimate per la tua sicurezza online. Questo sistema di protezione pluripremiato integra le migliori tecnologie per mantenere al sicuro e in buono stato i tuoi dispositivi. Oggi l’abbonamento di 1 anno è in super offerta su Amazon. Attivalo subito a soli 20,99 euro, invece di 59,99 euro. Grazie al 65% di sconto, disponibile proprio in questo momento, stai risparmiando parecchio. La versione in promozione è quella digitale. Ciò significa che ti arriverà il codice di attivazione tramite email.

Avast Ultimate: la suite 3 in 1 per 10 dispositivi

Installa Avast Ultimate sui tuoi dispositivi, puoi proteggerne fino a 10 contemporaneamente. Grazie a questa suite hai una soluzione 3 in 1. Da una parte Security Antivirus blocca qualsiasi virus e minaccia online e offline. Dall’altra SecureLine VPN trasforma la tua connessione dati in uno spazio anonimo e crittografato per mantenere altissimo il livello di privacy. Infine, Cleanup pulisce i tuoi dispositivi da file e contenuti inutili aiutando a mantenere una buona salute.

Acquista la licenza a soli 20,99 euro, invece di 59,99 euro. Questo super sconto è un’esclusiva Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

