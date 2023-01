Avatar in streaming: guarda il film del 2009

Avatar non è un film come tutti gli altri: è anzitutto una saga, che sta prendendo corpo con la recente uscita del secondo capitolo La Via dell’Acqua e che proseguirà con le altre tre pellicole in arrivo nel 2024, 2026 e 2028. Per capire cosa ha dato origine alla mastodontica opera cinematografica di James Cameron è però necessario tornare al 2009, quando è uscito il primo lungometraggio: oggi lo puoi guardare in streaming su Disney Plus.

Il primo Avatar in streaming: guarda il film

Un vero e proprio colossal di fantascienza, ambientato tra la fitta e spettacolare vegetazione di Pandora, una luna del pianeta gassoso Polifemo. Una storia che si presta a diverse chiavi di lettura, in cui i terrestri e la specie che vive sul pianeta, i Na’vi, intrecciano le loro vite non senza qualche attrito. Questo il trailer pubblicato nei mesi scorsi in occasione del suo ritorno in sala.

La durata è pari a oltre due ore e mezza, per essere precisi 192 minuti, durante i quali immergersi in una trama avvincente e lasciarsi rapire dalla bellezza del mondo creato dalla mente geniale di James Cameron, grazie a una caratterizzazione dei personaggi azzeccata e a una narrazione mai banale.

Quando sarà disponibile anche Avatar 2 (La Via dell’Acqua) per lo streaming? Al momento non ci sono indicazioni certe in merito alla data di uscita, che però dovrebbe essere fissata da Disney Plus tra febbraio e marzo, dunque entro poche settimane. Si attende un comunicato ufficiale per saperne di più.

