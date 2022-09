Investi con AvaTrade: rimborso sulle perdite assicurato

Investire o fare trading comporta sempre dei rischi, ma come si sa la volatilità è sia un vantaggio che un pericolo. Criptovalute, azioni, titoli, asset e altro sono una buona opportunità di guadagno, ma occorre scegliere un exchange sicuro e affidabile. AvaTrade fa proprio al caso tuo.

Infatti, questa piattaforma di scambio offre AvaProtect, una funzionalità interessante che ti rimborsa le operazioni in perdita. In questo modo potrai dire no al rischio. Ti sembra troppo bello per essere vero? Scopri insieme a noi tutti i vantaggi che questo exchange ha da offrirti.

Prima però

” subject=”finance” program=”avatrade” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]apri un conto gratuito su[/affiliate_program_link]. Entrerai in un ecosistema ricco di vantaggi e molto intuitivo. Potrai decidere di investire in criptovalute, azioni e tanto altro. Avrai a disposizione tantissime funzionalità all’avanguardia per assicurarti un’esperienza soddisfacente e produttiva.

AvaTrade con AvaProtect ti rimborsa le operazioni in perdita

Ma come funziona AvaProtect? Molto semplicemente, avrai una guardia del corpo virtuale per le tue operazioni effettuate su AvaTrade. Puoi decidere tu quanto tempo mantenere questa protezione. Ore o giorni non fa differenza, imposta la tua assicurazione.

In questo modo se il mercato sarà in ascesa tu guadagnerai, ma se dovesse andare verso il basso AvaProtect ti rimborserà le perdite. Ma cosa rende davvero speciale e unica questa funzionalità che ti garantisce zero perdite? Lo ha spiegato bene l’azienda in una nota ufficiale:

A differenza di una posizione standard, con la quale puoi perdere il tuo investimento, AvaProtect protegge le tue operazioni da movimenti di mercato avversi. Questo significa che per ogni operazione che apri utilizzando AvaProtect, AvaTrade ti rimborserà tutte le perdite direttamente sul tuo conto, in forma di denaro reale prelevabile.

Per ora AvaProtect è disponibile solamente per tutte le coppie FX, l’oro e l’argento. Non escludiamo che potrà essere ampliata anche per altre forme di investimento in futuro. Intanto, sfrutta questa opportunità e inizia a investire con sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.