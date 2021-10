AVG Antivirus: un anno gratis per le aziende

AVG è una delle software house più popolari, grazie alla qualità dei suoi antivirus. L'azienda di Brno (acquisita da Avast, a sua volta acquisita da NortonLifeLock) propone anche le corrispondenti versioni aziendali. AVG Antivirus Business Edition e Internet Security Business Edition includono funzionalità specifiche per la protezione degli endpoint. Grazie alle promozioni in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per tre anni, ricevendo un anno gratuito.

AVG regala un anno di protezione alle aziende

Dato che in azienda possono esserci centinaia di endpoint (PC desktop, notebook, server, smartphone, tablet), AVG permette la gestione remota tramite la piattaforma cloud Management Console. Attraverso una dashboard è possibile monitore i dispositivi, esaminare le minacce bloccate, pianificare scansioni e aggiornamenti.

Le due versioni condividono molte altre funzionalità: rilevazione e rimozione dei malware, protezione email, blocco dei download pericolosi, scansione dei link e individuazione di comportamenti sospetti da parte delle applicazioni. Sono inoltre presenti il firewall, un tool per l'eliminazione sicura dei file e la protezione per i server SharePoint.

AVG Internet Security Business Edition offre inoltre la protezione delle password salvate in Chrome e Firefox, e la protezione per i server Exchange. È possibile sottoscrivere l'abbonamento per uno, due o tre anni. Scegliendo quest'ultima opzione si riceve un anno gratis.

Questi sono i prezzi (IVA esclusa) per le due versioni:

AVG Antivirus Business Edition (tre anni): 63,13 euro

AVG Internet Security Business Edition (tre anni): 82,51 euro

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.