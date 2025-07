AVG è l’antivirus per chi vuole sicurezza senza stress (e senza costi inutili)

Per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi non è necessario ricorrere a strumenti complicati e difficili da usare: una protezione completa può essere ottenuta con AVG e la sua suite di servizi di sicurezza. Si tratta di una soluzione facile da usare e che garantisce una difesa costante dalle minacce informatiche, senza tartassare l’utente con notifiche e pubblicità invasive e senza appesantire il funzionamento del proprio dispositivo.

In questo momento è possibile scegliere AVG Internet Security che garantisce la protezione contro virus, malware, ransomware e phishing. Il servizio è in sconto del 60%. Per la protezione di un dispositivo, è previsto un costo di 29,20 euro per un anno mentre per proteggere 10 dispositivi (tra smartphone, tablet e computer) il costo è di 37,60 euro per un anno. Da segnalare anche la possibilità di optare per AVG Ultimate che aggiunge altri servizi di protezione, come la VPN, con un costo di 51,99 euro per un anno e protezione garantita su 10 dispositivi in contemporanea. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di AVG, qui di sotto.

Perché scegliere AVG

Con AVG Internet Security è possibile accedere a una suite di protezione che comprende:

il sistema per identificare e bloccare virus e malware

la protezione contro i ransomware

il sistema per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi

la protezione contro il phishing e i siti web contraffatti e non sicuri

Ad arricchire i servizi c’è AVG Ultimate che aggiunge AVG Secure VPN, per una connessione VPN senza limiti, oltre ai tool AVG AntiTrack, che impedisce il tracciamento da parte di siti e inserzionisti, e AVG TuneUp, che permette di migliorare il funzionamento del proprio computer.

La suite di protezione di AVG funziona in modo semplice. Una volta installata, infatti, non disturba l’utente ma resta attiva e sempre pronta ad entrare in azione, non solo su computer Windows e Mac ma anche su dispositivi Android e iOS (spesso più soggetti ad attacchi informatici).

Con lo sconto del 60% è possibile accedere ai tool di protezione con un prezzo ridotto:

AVG Internet Security costa 29,20 euro per un anno oppure 37,60 euro per un anno per estendere la protezione a 10 dispositivi

costa oppure per estendere la protezione a AVG Ultimate costa 51,99 euro per un anno con protezione per 10 dispositivi

I prezzi sono IVA inclusa. Gli utenti possono sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso e l’abbonamento annuale non prevede alcun obbligo di rinnovo. Per accedere alle promo basta premere sul banner qui di sotto.