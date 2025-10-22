 AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%
AVG si conferma uno dei nomi di punta della cybersecurity. Il suo piano Ultimate con antivirus e VPN illimitata è in sconto del 68%.
AVG, uno dei brand più noti nel settore della cybersecurity, ha lanciato un’offerta molto interessante per avere sicurezza online e protezione della propria privacy. La promozione è sul piano Ultimate, che mette a disposizione una serie di strumenti studiati proprio per questo scopo.

Nello specifico, AVG propone un bundle con antivirus tra i migliori in commercio e VPN illimitata inclusi. Il prezzo scontato del 60% in questo momento è di 51,99€ per un anno di utilizzo, pari ad una spesa mensile di 4,33€. Compresi ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Cosa include l’offerta di AVG

Il livello di protezione garantito da AVG è maggiore rispetto a molti altri competitor del settore. In primo luogo, dà accesso ad un antivirus in grado di proteggere in tempo reale contro virus, malware, ransomware e tentativi di phishing. Inoltre, verifica la sicurezza delle reti WiFi e blocca i siti web non sicuri.

A questo viene aggiunta la VPN illimitata, per una navigazione protettata da una crittografia di livello militare. Non solo: grazie a questo strumento, è possibile superare i blocchi geografici e le censure. Ma non è finita qui, perché AVG ha ancora altri assi nella manica, in particolare due: TuneUP e AntiTrack.

Il primo è un tool che ottimizza le prestazioni e consente di gestire meglio lo spazio di archiviazione del PC, mentre il secondo previene il monitoraggio online.

Ribadiamo l’offerta del momento: ora puoi avere questo pacchetto al prezzo di 51,99€ per un anno, grazie allo sconto del 68%. Per maggiori informazioni vai sul sito ufficiale di AVG.

Pubblicato il 22 ott 2025

22 ott 2025
